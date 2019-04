Gyarados fa la sua comparsa nei nuovi spot tv di Detective Pikachu

Mentre le statistiche parlano di un weekend d'apertura mostruoso per Detective Pikachu, il primo live-action dedicato ai Pokémon della Nintendo torna a mostrarsi in tutta la sua grinta in due nuovi spot TV ufficiali, che ci regalano diverse sequenze inedite e altre nuovi Pokémon in stile iper-realistico.

Su tutti, quello che più colpisce è ovviamente Gyarados, il drago marino evoluzione dei Magikarp, il pokémon carpa tra i più bistrattati dell'Universo dei mostriciattoli Nintendo. Lo vediamo trasposto sul grande schermo in tutta la sua grandezza, in un azzurro accecante e amplificato dalle luci dell'arena sotterranea, la stessa vista anche nei trailer precedenti.



I due nuovi spot si chiamano "Find Out" e "Magic" ed effettivamente contengono diverse scene inedite del film, tra le quali anche un'inquadratura del giù presentato Mew Two, questa volta chiuso però in una capsula e con le braccia incrociate, molto probabilmente nel momento del risveglio. Chi ha giocato l'omonimo videogioco per Nintendo 3DS, sa già cosa aspettarsi dal pokémon geneticamente modificato, per gli altri invece sarà una gradita sorpresa.



Vi ricordiamo che Ryan Reynolds doppierà Detective Pikachu e che il film vedrà protagonista Justice Smith, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 maggio. Avete già letto il nostro speciale sul trailer di Detective Pikachu?