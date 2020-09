Gary Oldman terrorizzato da David Fincher: niente make-up sul set di Mank!

Gary Oldman ha vinto l'Oscar per il miglior attore grazie alla sua trasformazione in Winston Churchill per L'Ora Più Buia, statuetta che però andrebbe divisa con il grande truccatore Kazuhiro Tsuji, non a caso premiato anche lui dall'Academy.

Nel corso della sua carriera, da Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola e al franchise di Harry Potter, Oldman si è spesso affidato a trucco e parrucco per trasformarsi nei suoi personaggi, motivo per cui il dramma biografico di Netflix Mank ha presentato una nuova sfida per la star: il regista David Fincher ha infatti categoricamente vietato l'uso di make-up invadente sul set della sua nuova fatica, cosa che ha destabilizzato l'attore in un primo momento.

"Mi ha detto: 'Gary, ti voglio au naturel!'" ha dichiarato Oldman in una nuova intervista esclusiva con Empire. "Ho pensato, 'Oh, cazzo!' Non ricordo neanche l'ultima volta che ho interpretato qualcuno senza usare quei trucchi. Ho sempre avuto qualcosa addosso! Non facevo che pensare: 'Non capisco come possa funzionare, non assomiglio minimamente a Mank".

Oldman ha aggiunto: "C'è una forte somiglianza tra Tom Burke e Orson Welles e Amanda Seyfried e Marion Davies, e per Charles Dance è bastato un po' di cerone per farlo assomiglia a William Randolph Hearst. Ma io non avevo niente a cui potermi ancorare. Poi, una volta che abbiamo iniziato, mi sono detto: 'Ma si, al diavolo, David aveva ragione'. Niente trucchi. Niente di niente. Solo me stesso. Ho accolto quell'idea e l'ho fatta mia."

Per Mank Oldman ha recitato nei panni di Herman J. Mankiewicz, lo sceneggiatore premio Oscar di Quarto Potere di Orson Welles. Il film, che vanta una sceneggiatura del defunto padre di David Fincher, Jack Fincher, segue Mankiewicz mentre combatte i suoi demoni personali e supera ogni ostacolo lavorativo nel tentativo di completare la sceneggiatura del capolavoro americano diretto da Welles.

Il film già si candida come contendente Oscar per Netflix, e uscirà sulla piattaforma nell'autunno 2020: non è ancora stata fornita una data di lancio ufficiale, ma c'è profumo di trailer nell'aria e sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni.