Gary Oldman annuncia il ritiro dalle scene dopo il suo ultimo progetto!

Il premio Oscar Gary Oldman ha sconvolto i propri fan con una dichiarazione legata alla fine della sua carriera. L'attore britannico, uno dei più importanti interpreti nella storia del cinema, ha ammesso la possibile decisione di ritirarsi al termine della serie Slow Horses, nella quale recita da protagonista.

Secondo quanto riporta Deadline, il Times ha intervistato Gary Oldman in merito al suo ultimo progetto, Slow Horses, disponibile su Apple TV+, e l'attore ha confessato l'intenzione di non proseguire a lungo.



Nonostante al Giffoni quest'estate avesse dichiarato di voler lavorare con Paolo Sorrentino, Oldman sembra deciso ad abbandonare i palcoscenici al termine della serie nella quale è impegnato:"Ho vissuto una carriera invidiabile ma le carriere iniziano a scemare e ho altre cose che mi interessano oltre alla recitazione. Quando sei giovane pensi che riuscirai a farle tutte ma poi passano gli anni. L'anno prossimo ne compirò 65. I 70 sono dietro l'angolo. Non voglio recitare ancora quando avrò 80 anni. Mi sentirei molto onorato e privilegiato a chiudere la mia carriera nei panni di Jackson Lamb e poi appendere il giubbotto al chiodo" ha dichiarato Oldman.



Ricordiamo che la serie è stata già rinnovata per le stagioni 3 e 4, quindi l'eventuale ritiro di Gary Oldman potrebbe avvenire tra qualche anno.

Nel frattempo una star di Harry Potter ha ammesso di essere stato molto geloso del rapporto tra Daniel Radcliffe e Gary Oldman sul set della saga.