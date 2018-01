Gary Oldman pronto per entrare nel Marvel Cinematic Universe

E' conosciuto dagli appassionati dei fumetti per aver dato vita al personaggio delnell'acclamata trilogia defirmata da. Ma nonostante quell'avventura, il poliedrico attore non disdegna di tornare nel campo

Come molti altri attori e attrici prima di lui, che lanciano vere e proprie autocandidature tramite svariate interviste, l'attore ha affermato di non disdegnare l'idea di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Ovviamente Gary Oldman non spiega quale personaggio vorrebbe interpretare o in quale franchise gli piacerebbe partecipare ma afferma: "La Marvel non mi ha ancora chiamato. Adesso che te l'ho detto [in questa intervista, nb.], se sono in ascolto, mio figlio vorrebbe [che partecipassi, nb.]".

Nel corso del tempo molti attori visti nei film di una 'scuderia' sono passati all'altra. Willem Dafoe e J.K. Simmons, entrambi nel cast della trilogia originale dedicata a Spider-Man pe la regia di Sam Raimi, sono entrati a far parte dell'Universo DC attuale; dall'altra parte, invece, il Perry White attuale de L'Uomo D'Acciaio, Laurence Fishburne (che già aveva doppiato Silver Surfer ne I Fantastici 4 & Silver Surfer della Fox) è entrato nel cast di Ant-Man and the Wasp nei panni del Dr. Bill Foster.

E voi in che ruolo della Marvel vedreste Oldman?