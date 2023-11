Gary Oldman è un personaggio misterioso nelle prime foto del nuovo film di Sorrentino!

Paolo Sorrentino è uno di quei personaggi abituati a non staccare mai la spina: neanche il tempo di riprendersi dal successo di È Stata la Mano di Dio che il regista de La Grande Bellezza è già al lavoro su un suo nuovo progetto dal cast come sempre eccezionale, come ci ricordano le prime foto circolate in queste ore sul web.

Nelle foto in bianco e nero scattate sul set del film che vedrà tra i protagonisti un Gary Oldman evidentemente non ancora così convinto della decisione di ritirarsi troviamo, oltre allo stesso Sorrentino, anche la protagonista Celeste Della Porta, sul cui personaggio dovrebbero ruotare tutte le vicende raccontate nella nuova fatica dell'autore de L'Uomo in Più e This Must Be the Place.

Proprio Della Porta interpreterà una ragazza chiamata Partenope, che secondo le dichiarazioni di Sorrentino non avrà però nulla a che fare, almeno nel concreto, con la sirena che secondo la leggenda avrebbe dato i natali alla città di Napoli: il film seguirà la storia della sua protagonista dalla sua nascita, negli anni '50, ai giorni nostri, intrecciando ovviamente le sue vicende a quelle degli altri personaggi interpretati dal già citato Oldman ma anche, tra gli altri, da Isabella Ferrari, Peppe Lanetta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri e Biagio Izzo. Cosa ne dite? Le premesse vi sembrano buone? A voi i commenti!