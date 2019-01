Gary Oldman e Olga Kurylenko saranno protagonisti del thriller The Courier

È il puntualissimo Deadline a informarci che il Premio Oscar Gary Oldman (L'ora più buia) e Olga Kurylenko (La corrispondenza, 007 - Quantum of Solace) sono stati scelti come protagonisti principali di The Courier, action-thriller britannico diretto da Zackery Adler (Rise of the Footsoldier III).

Stando al sito, la Kurylenko interpreterà la corriere del film, le cui consegne quotidiane verranno però interrotte quando scoprirà che il suo ultimo pacco è in realtà una bomba destinata a uccidere un testimone che sta per parlare in tribunale contro un pericoloso boss del crimine londinese, quest'ultimo interpretato proprio da Oldman.



Il casting è ancora in fase di finalizzazione, quindi nei prossimi giorni potrebbero arrivare altri nomi interessanti. Tra i produttori di The Courier figurano anche Marc Goldberg (Final Score), James Edward Barker (Mara) e David Haring (Pandas). La sceneggiatura del film è invece firmata da Andy Conway e Nick Tate.



I prossimi progetti di Gary Oldman sono The Laundromat di Steven Soderbergh e una nuova collaborazione con Joe Wright nell'adattamento cinematografico del romanzo La donna alla finestra di A. J. Finn.



Rivedremo invece Olga Kurylenko in The Room e in The Bay of Silence di Paula van det Oest, affiancata dal sempre bravo Brian Cox e da Claes Bang.