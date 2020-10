Gary Oldman è Mank nelle nuove foto del film di David Fincher in arrivo su Netflix

Attraverso i social network sono state diffuse delle nuove immagini dal dietro le quinte della produzione di Mank, film prodotto da Netflix che sancirà il ritorno alla regia di David Fincher quando ormai sono passati già sei anni dal suo ultimo lavoro, ovvero Gone Girl - L'amore bugiardo. La pellicola avrà Gary Oldman assoluto protagonista.

Nelle immagini - rigorosamente in bianco e nero - possiamo vedere Gary Oldman ritratto in posa mentre viene ripreso dall'operatore Brian Osmond sul set della pellicola, mentre in un altro scatto lo vediamo a bordo di un automobile mentre sta filmando una scena con il tipico "trasparente" usato spesso negli anni d'oro a Hollywood per scene in auto e inseguimenti, prima dell'avvento degli effetti visivi e dell'avanzamento tecnologico delle macchine da presa per questo tipo di riprese. Potete visualizzare i due scatti in calce a questo articolo.

Con Mank, in uscita nel corso dell'autunno-inverno 2020, Fincher ha finalmente coronato un sogno nel cassetto, con la sceneggiatura originale - pensate - che venne scritta da suo padre Jack Fincher prima della sua morte, avvenuta nel 2003. La vicenda segue lo sceneggiatore di Hollywood Herman J. Mankiewicz mentre cerca di superare i suoi demoni personali e professionali per riuscire a realizzare il copione di Quarto Potere, dal quale il regista Orson Welles avrebbe tratto uno dei più grandi capolavori della storia cinema.

Il film è pensato per festeggiare il 79esimo anniversario dell'uscita nelle sale cinematografiche del film di Welles, per il quale Mankiewicz vinse l'Oscar alla miglior sceneggiatura. Nel cast troviamo Amanda Seyfried nei panni dell'attrice Marion Davies, Lily Collins, Tuppence Middleton, Charles Dance, Tom Pelphrey e Tom Burke nei panni di Orson Welles.

