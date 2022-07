Gary Oldman al Giffoni: 'Mi piacerebbe lavorare con Paolo Sorrentino'

Non scopriamo certo oggi che Paolo Sorrentino abbia maturato una certa credibilità in ambito internazionale: il regista premio Oscar ha già avuto modo di lavorare con star del calibro di Harvey Keitel, Paul Dano, Frances McDormand e Sean Penn, ed è tutt'altro che improbabile che il futuro gli riservi altre collaborazioni di questo rango.

L'ultimo a dirsi disponibile a prender parte a un film del regista de La Grande Bellezza, ad esempio, è stato Gary Oldman: ospite al Giffoni 2022 per ricevere il Premio Francois Truffaut, l'attore di Dracula di Bram Stoker e L'Ora più Buia ha infatti espresso il suo desiderio di collaborare proprio con il nostro Paolo in un prossimo futuro.

"Mi piacerebbe molto lavorare con Paolo Sorrentino, penso che funzioneremmo bene insieme, ho questo presentimento" sono state le parole dell'attore. Chissà che il regista de Le Conseguenze dell'Amore e This Must be the Place non decida di cogliere la palla al balzo facendo un colpo di telefono a Oldman e ponendo le basi per lavorare insieme in una delle sue prossime fatiche!

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere l'ex-Sirius Black di Harry Potter agli ordini di Paolo Sorrentino sul set? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, ovviamente, restiamo qui in attesa di novità al riguardo.