Gary Oldman ed Evangeline Lilly nel trailer del thriller Crisis: e c'è anche Armie Hammer!

E' disponibile online il primo trailer ufficiale di Crisis, nuovo thriller con protagonisti Gary Oldman ed Evangeline Lilly che include anche la partecipazione di Armie Hammer, in queste ore suo malgrado al centro di una bufera mediatica.

Crisis è descritto come un intenso thriller ambientato sullo sfondo dell'epidemia di oppioidi: presenta tre diverse storie intrecciate che mettono in luce l'avidità, la violenza e la tragedia della guerra al mercato degli stupefacenti.

Un trafficante di droga organizza un'operazione di contrabbando di Fentanyl che coinvolge diversi cartelli, un architetto che si sta riprendendo da una dipendenza da ossicodone scopre la terribile verità dietro la scomparsa di suo figlio e un professore universitario combatte inaspettate rivelazioni sul suo datore di lavoro, un gigante dell'industria farmaceutica che presenta sul mercato un nuovo antidolorifico che 'non crea dipendenza'. In calce potete vedere anche il poster.

Con Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly, il film include nel cast anche Greg Kinnear, Michelle Rodriguez, Luke Evans, Lily-Rose Depp e Scott Mescudi. L'uscita di Crisis è prevista negli Stati Uniti per il 26 febbraio prossimo in sale selezionate, seguita da una distribuzione on demand il 5 marzo. Per l'Italia dovremo aspettare nuovi aggiornamenti.

Ricordiamo che Gary Oldman sarà uno dei protagonisti degli Oscar 2021 grazie a Mank di David Fincher, mentre Evangeline Lilly tornerà nei panni di Wasp in Ant-Man & The Wasp: Quantumania.