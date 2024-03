Gary Oldman compie 66 anni: 'L'alcolismo? Niente feste, spesso bevevo da solo'

Quello di Gary Oldman è un talento immenso che la star de L'Ora più Buia è riuscito a coltivare nonostante una vita per larghi tratti votata all'autodistruzione: l'attore non ha mai nascosto i problemi causatogli dalla sua dipendenza dall'alcol, trattando l'argomento con lucidità soprattutto una volta uscitone.

L'attore che oggi compie 66 anni e che recentemente ha giudicato malissimo la sua prova in Harry Potter è sempre stato piuttosto onesto sulla questione alcol: "Quando sei ubriaco pensi di poter dire qualunque cosa a chiunque senza che questo si offenda. La realtà è che ti serve della sostanza per riempire quel vuoto che hai dentro. E, che ci crediate o no, io sono sempre stato un tipo abbastanza timido e schivo" sono state le sue parole.

Oldman ha proseguito: "Un sacco di volte non ero neanche a qualche festa. Bevevo da solo, che è la cosa peggiore, ci si sente soli e disperati. Arrivai al punto in cui stavo costantemente male. Parlavo al telefono che non era neanche attaccato, poi mi alzavo dal letto e mi trascinavo in ginocchio finendo in bagno a vomitare e a prendermela con lo shampoo". Una battaglia durata anni, quella della star della trilogia di Batman, dalla quale l'attore premio Oscar è finalmente riuscito ad uscire vincitore.

Lady Oscar Parte 1- (3 Bd) è uno dei più venduti oggi su