Gary Oldman compie 65 anni: 'Bevevo 2 bottiglie di vodka e riuscivo a fare conversazione'

Il Gary Oldman degli anni '90 non era esattamente quel personaggio che prendereste a modello di una vita sana e regolare: la star di Dracula di Bram Stoker ebbe all'epoca un bel po' di problemi con l'alcool, al punto da sottoporsi a una terapia disintossicante. Il nostro, però, conserva comunque ricordi decisamente lucidi di quei momenti.

L'uomo costretto a fumare ben dodici sigari al giorno per L'Ora più Buia e che oggi compie ben 65 anni ha infatti ricordato, qualche tempo fa, di esser stato in grado durante la sua gioventù di portare avanti conversazioni perfettamente coerenti (almeno a dir suo) con estranei anche dopo aver bevuto qualcosa come due intere bottiglie di vodka.

"Quando sei nella fase cronica dell'alcolismo ti accade una cosa strana: ero in grado, certe volte, di bere anche due bottiglie di vodka e di esser comunque in grado di fare conversazione. Diventò davvero spaventoso. Per natura io sono un tipo solitario, il mio sballo era restare a casa. Non ero uno a cui piaceva uscire, voglio dire, non bevevo per il gusto di farlo e non volevo diventare più socievole. Una volta qualcuno definì gli alcolisti come degli egocentrici con bassa autostima. Credo sia una definizione calzante" furono le parole dell'attore. Siamo sicuri, comunque, che uno come Gary Oldman avesse cose interessanti da dire anche sotto l'effetto dell'alcol: meglio, in ogni caso, che quella fase della sua vita appartenga ormai al passato.