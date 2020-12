Gary Oldman, Armie Hammer e Evangeline Lilly guidano un cast stellare nel film Crisis

Gary Oldman, Armie Hammer e Evangeline Lilly sono solo alcuni tra i grandi nomi che vedremo in Crisis, una nuova pellicola dedicata al traffico di oppiodi che sarà anche elegibile per la prossima Award Season.

Gary Oldman. Armie Hammer. Evangeline Lilly. Luke Evans. Michelle Rodriguez. Greg Kinnear. Lily-Rose Depp. Scott Mescudi (Kid Kudi). Martin Donovan. Veronica Ferres. Duke Nicholson.

È questo lo stellare cast che porterà in scena Crisis, precedentemente intitolato Dreamland, lungometraggio drammatico ambientato nel mondo della droga che, attraverso una narrazione che intreccia diverse storyline, offrirà svariati punti di vista su quella che è una delle più pericolose piaghe della società, come fece ai tempi anche Traffic di Steven Soderbergh nell'ambito della cocaina e della guerra delle droghe.

Vedremo infatti un trafficante di droga metter su diversi cartelli per lo spaccio di Fentanyl ; un architetto che sta provando a guarire dalla sua dipendenza da ossicodone, mentre cerca di scoprire la verità dietro alla scomparsa di suo figlio; e un professore universitario che si ritroverà a fare i conti con delle inaspettate rivelazioni sul conto della ditta per cui lavora, una compagnia farmaceutica che debutterà sul mercato un nuovo tipo di antidolorifici che non dovrebbero creare dipendenza.

"Il devastante impatto dell'epidemia di oppioidi tocca ogni angolo della società" ha affermato lo sceneggiatore e regista della pellicola Nicholas Jarecki "Ogni giorno porta una nuova rivelazione su ciò che le corporation, i trafficanti e i governi sapevano già da tempo in merito alla questione. Sono grato a questo fantastico cast le cui performance così piene di sfumature hanno contribuito a dare un volto a questo problema così urgente, al quale dovremmo al più presto rivolgere la nostra attenzione".

Crisis sarà distribuito negli Stati Uniti da Quiver Distribution, e avrà una release cinematografica a partire dal 26 febbraio 2021, mentre per quella digitale e on-demand si dovrà attendere il 5 marzo.