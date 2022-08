Gary Busey, l'attore di Point Break e Arma Letale arrestato per reati sessuali

Un nuovo nome si aggiunge alla lista. Quello di Gary Busey, noto per i suoi ruoli in Arma Letale e Break Point e per la sua candidatura agli Academy Awards per The Buddy Holly Story. Ora l'attore 78enne è stato arrestato con ben tre accuse di molestie e reati sessuali di vario grado, tutte risalenti a un unico evento.

Il fatto sarebbe avvenuto nel corso della convention Monster-Mania a Cherry Hill (New Jersey) a metà di questo mese. L’attore è stato accusato dalla polizia locale per tre conteggi di crimini sessuali. Su Busey, 78 anni, che vive a Malibu, in California, pendono ora due conteggi di contatti sessuali criminali di quarto grado e un unico conteggio di tentati contatti sessuali criminali, oltre diverse accuse di molestie per condotta disordinata. Altre fonti danno l’attore già in stato di arresto.

Nel corso del convegno, la polizia di Cherry Hill ha risposto alla denuncia di un reato sessuale al Doubletree Hotel. Dopo una lunga indagine, gli investigatori hanno accusato formalmente l’attore, ma il dipartimento ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli in questo momento. Il tenente della polizia di Cherry Hill, Robert Scheunemann, si è limitato a dire al Philadelphia Inquirer: “Si trattava di contatto. Si trattava di toccare". La polizia ha detto di aver ricevuto "molteplici denunce" sulla condotta di Busey.

Busey è apparso a una convention tenutasi vicino al Doubletree Hotel a Cherry Hill dal 12 al 14 agosto. L'evento semestrale celebra i film dell'orrore e consente ai fan di incontrare gli artisti. Fra i crediti di Busey, Arma Letale ora sottoposto a revival – si aspettano aggiornamenti da Mel Gibson per il quinto capitolo – oltre al classico heist di Kathryn Bigelow con Keanu Reeves e Patrick Swayze. Voi avete visto il remake di Point Break del 2016?