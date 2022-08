Gary Busey e le accuse di violenza sessuale: 'Tutto falso!'

Dopo l'arresto di Garey Busey di Point Break in New Jersey, si aggiungono nuovi e fondamentali dettagli alla vicenda grazie alle dichiarazioni dello stesso attore.

Non si è fatta attendere la risposta dell'attore di Arma Letale alle pesanti accuse di violenza sessuale, piombate su di lui questo fine settimana. Anche se i dettagli, che per ovvie ragioni restano avvolti nell'ombra e nelle mani della sola polizia del New Jersey che sta indagando, Busey si è prontamente dichiarato innocente.

Risultano essere di poche ore fa le sue dichiarazioni sull'accaduto: "No, non mi porto dietro nessun rimpianto, mai... Niente. Non è successo nulla di tutto ciò. C'erano la mia compagna, la fotografa e io, due ragazze. Il proprietario era lì dentro. Ci sono voluti meno di dieci secondi. Poi se ne sono andati. Poi hanno inventato la storia che le ho aggredite sessualmente, ma non è vero".

Non è quindi ancora chiaro cosa sia successo alla Monster Mania Convention di Cherry Hill, ma sicuramente sarà una vicenda che farà discutere molto e a lungo. il tema è quello dei più caldi e spigolosi degli ultimi tempi e Gary Busey è solo l'ultimo in ordine di tempo ad aggiungersi alla lista. Stessa sorte è toccata al regista Paul Higgs, accusato di violenza sessuale ad Ostuni lo scorso giugno.