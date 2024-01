Garrone realista su Io Capitano agli Oscar: 'Con un film del genere è dura'

Finito un capitolo, se ne apre un altro: per Io Capitano di Matteo Garrone si è appena conclusa, seppur tornando a casa a mani vuote, la comunque soddisfacente esperienza dei Golden Globe ma potrebbero aprirsi le porte di un'altra prestigiosa avventura, quella degli Oscar.

Dopo l'emozionante ed emozionato commento di Roberto Benigni e di Matteo Garrone su "Io Capitano", atto quasi a fare breccia nel cuore dell'Academy, ecco una nuova ricca intervista di Deadline al regista dell'ambizioso film italiano, quasi un piccolo Davide dinanzi ad acclamati ed imponenti Golia, le pellicole in corsa per la medesima categoria, quella dell'Oscar come Miglior Film Straniero: una su tutte, il capolavoro della regista francese Justine Triet Anatomia di una caduta, fresco vincitore e protagonista ai Golden Globe.

Garrone, dal canto suo, è cosciente non solo delle difficoltà provenienti dall'esterno, ma anche della fatica insita nel lavoro svolto e all'interno della natura stessa della sua opera: "Quando fai un film come questo, tutto ciò che rende difficili le riprese diventa l’anima del progetto. Devi accettare che sarà dura e che ogni difficoltà darà vita al film, ma mi piace questo tipo di rischio", ammette il vincitore del Leone d'Argento per la Migliore Regia all'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Ed è effettivamente un'operazione estremamente delicata e rischiosa, quella di trattare la tematica dell'immigrazione con uno sguardo etereo, fiabesco, quasi utopistico nei toni assunti e negli sviluppi intrapresi. "Il mio primo film, Terra di mezzo - continua il regista - parlava di un immigrato, quindi è come se avessi chiuso il cerchio. Ma l’idea, questa volta, è nata dal desiderio di mostrare cosa si cela dietro il viaggio, cosa c’è dietro le immagini che siamo abituati a vedere, da anni, nei telegiornali. Volevo dare una forma visiva alla parte del viaggio che non vediamo, quindi il film è nato dal desiderio di fare una sorta di controcampo di ciò che siamo abituati a vedere. Volevo mettere la telecamera dall’altra parte al fine di dare voce a persone che solitamente non ne hanno e per donare al pubblico la possibilità di vivere questa esperienza attraverso gli occhi di un immigrato”.

Io Capitano, tuttavia, è in grado di assumere una postura ben lontana da visioni pietistiche delle vicissitudini proprie dei migranti, bensì tenta di dipingere l'immagine di un immigrato romantico, mosso da sogni più che necessità, da desideri più che paure: "Volevo mostrare un viaggio epico, un'avventura epica. Questi ragazzi non stanno fuggendo da una guerra, stanno cercando di seguire i loro sogni; vogliono muoversi, vogliono viaggiare, vogliono vivere la loro vita. Si tratta di questo: del fatto che ci sono alcuni esseri umani che possono muoversi liberamente e altri no, e per inseguire i propri desideri devono attraversare l’inferno”.

Tale particolare sguardo rappresenta, al contempo, anche la principale critica mossa al film, accusabile di dipingere un ritratto poco realistico, lontano dalla sofferta realtà della situazione, il quale potrebbe, paradossalmente, non far percepire il senso di smarrimento e disagio del dramma della migrazione, edulcorando e trasponendo in maniera eccessivamente leggera tali realtà. “Quando vediamo un barcone di persone arrivare in Italia, pensiamo che stiano sempre scappando dalla guerra - sottolinea Garrone - ma so che non è sempre così, perché li ascolto. So che il 70% della popolazione africana è giovane e molti di loro usano i social, hanno una finestra sul nostro mondo e ciò che vedono dal loro punto di vista del nostro mondo è qualcosa di molto luminoso in grado di rivolgere loro molte promesse".

Un lungometraggio coraggioso, con un'idea di fondo ben precisa e un punto di vista in bilico tra sogno e realtà, quasi a voler plasmare una moderna fiaba atta a descrivere, con un linguaggio universale, le tragedie quotidianamente in atto nel Mar Mediterraneo. La domanda, a questo punto, è una sola: i membri dell'Academy scorgeranno in Io Capitano le intenzioni di Matteo Garrone? Non manca molto per avere una risposta certa. Intanto, per ingannare l'attesa, ecco quante pellicole potranno essere candiate come Miglior Film agli Oscar 2024.