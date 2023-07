Gargoyles, la serie animata diventa un film live-action? Rumor, Kenneth Branagh alla regia

Una nuova indiscrezione che ha preso a circolare online in questi minuti afferma che Kenneth Branagh, il famoso regista 'shakesperiano' dietro ai recenti Assassinio sull'Orient Express e Assassino sul Nilo è stato scelto per dirigere l'adattamento live-action di Gargoyles.

La fonte di questo rumor è Giant Freakin Robot, che in passato ha notoriamente pubblicato alcuni "scoop" davvero imprevedibili ma anche collezionato qualche grossa cantonata, come può capitare nel sottobosco dei leaker e degli scooper: potrebbe certamente valere la pena tenere d'occhio lo sviluppo di questa voce di corridoio, ma al momento va specificato che non ci sono novità ufficiali su un possibile film live-action dei Gargoyles.

La serie animata di Gargoyles è andata in onda per tre stagioni dal 24 ottobre 1994 al 15 febbraio 1997, e anche se all'epoca è passata un po' sotto i radar da allora ha sviluppato un seguito di culto e una fedele base di fan. Nel 1995, Todd Garner (Mortal Kombat) ha mostrato interesse per lo sviluppo di film live-action molto dark rated-R per il quale il leggendario artista Rick Baker ha creato alcuni sketch per i personaggi, ma il progetto non ha mai visto la luce.

Che la Disney sia interessata a rivisitare la serie? Staremo a vedere. Per altre letture, anche Clancy Brown si è detto pronto ad un live-action di Gargoyles.