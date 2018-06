Gargoyles: Jordan Peele sarebbe interessato a un reboot per la Disney?

Secondo quanto riportato da Slash Film, Jordan Peele sarebbe interessato a dirigere un adattamento cinematografico della serie Disney Gargoyles - Il risveglio degli eroi.

A diffondere la notizia è stato lo sceneggiatore Richard Rushfield, il quale afferma che il regista Premio Oscar per Scappa – Get Out è andato alla Disney dicendo di voler assolutamente dirigere la sua versione di Gargoyles - Il risveglio degli eroi, ma invece di ricevere un via libera o un rifiuto, lo studio sta ancora valutando la cosa: “Come si può rifiutare Jordan Peele? Non si può. Chi si assumerebbe la responsabilità di tale decisione? Quindi, in assenza di una buona ragione per dire di no, ma abbastanza prevenuti dal dire sì, la Disney sta rimandando la decisione. Forse sperano che Peele si accordi con qualche altro studio nel frattempo e il progetto si allontani da loro”.

Rushfield suggerisce che l’idea di un adattamento di Gargoyles - Il risveglio degli eroi non si sposi al meglio con quanto sta portando avanti la Disney al momento (ovvero a brand come Marvel, Star Wars, Pixar e i vari remake in live-action) e che quindi lo consideri come un rischio. Staremo a vedere se Peele, ammesso che voglia davvero realizzare il film, troverà qualche altro studio interessato all’idea. Intanto, è impegnato nella produzione del suo nuovo film, Us.

La serie animata realizzata dalla Disney, andata in onda dal 1994 al 1997, fu uno dei progetti più ambiziosi per la Casa di Topolino, contraddistinto per i suoi toni cupi con storie strutturate su ampi archi narrativi. Protagonista della serie è un gruppo di gargolle, creature mitologiche che si trasformano in pietra per effetto dei raggi del sole e che vivono quindi durante la notte. Dopo aver dormito per mille anni a causa di un incantesimo si risvegliano nel mondo contemporaneo, nella città di New York, decidendo di difenderla dal crimine.