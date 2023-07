Gargoyles, il creatore della serie animata gela i fan: il film si fa oppure no?

I recenti rumor sul film live-action di Gargoyles sono del tutto inventati? Greg Weisman, il creatore della famigerata serie animata, è intervenuto sui social per commentare la notizia che sta facendo il giro del web.

Purtroppo, però, il suo aggiornamento rischia di deludere i fan: come potete leggere nel tweet in calce all'articolo, infatti, Greg Weisman ha sentenziato che i rumor sul film live-action di Gargoyles sono infondati. Rispondendo ad un fan che voleva delucidazioni in merito alla possibilità di avere Kenneth Branagh come regista del film, l'autore ha risposto: "Penso che sia...del tutto falso". Non è chiaro al momento se le parole di Weisman facciano riferimento all'intero progetto del live-action di Gargoyles o solo al coinvolgimento di Sir Kenneth Branagh come regista: del resto, in passato, lo stesso Greg Weisman aveva anticipato il possibile arrivo di un film live-action dei Gargoyles, specificando che Disney+ aveva iniziato a 'considerare' l'idea.

Ricordiamo che Disney's Gargoyles è andato in onda originariamente per tre stagioni dal 1994 al 1997: la serie ha avuto un discreto successo durante la sua messa in onda originale, ma nel corso degli anni successivi è stata in grado di accumulare un nutrito seguito di fan fino a raggiungere lo status di vero e proprio cult generazionale. Da allora, il franchise di Gargoyles si è espanso anche in altri medium, come ad esempio fumetti e videogiochi.

