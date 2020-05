Gargoyles, in arrivo un film live-action? Weisman : 'Disney+ è un primo passo'

Nel corso di una recente intervista con Collider Greg Weisman, co-creatore della serie animata dei Gargoyles, attualmente disponibile su Disney+, potrebbe tornare con un film live-action.

Quando gli è stato chiesto quale reazione avrebbe ad un annuncio simile, Weisman ha dichiarato:

"Mi piacerebbe, soprattutto se dovessero lasciarmelo scrivere e produrre. Ovviamente nessuno vuole una brutta versione dei Gargoyles, e se facesse schifo sarebbe una cosa orribile per tutti. Ma anche se facesse schifo, potrebbe essere avere talmente tanta risonanza da farci pubblicare più fumetti, o nuovi episodi dello show. Sarebbe una scommessa che personalmente farei. Io non guadagno soldi dai Gargoyles. La Disney oggi lo possiede al 100%, ma ovviamente mi sento territoriale. E mi piacerebbe vedere questo franchise iniziare a crescere."

Weisman ha continuato:

"Finché non si fa qualcosa per farlo crescere, è impossibile che questo accada, giusto? Ma se viene fatto qualcosa, e penso che essere su Disney+ possa contare come un primo passo, allora c'è almeno una possibilità di raccontare nuove storie ambientate in quell'universo. Sarebbe una cosa bellissima per me, anche emotivamente parlando."

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere un film live-action di Gargoyles prodotto dalla Disney? Che ricordi avete della serie televisiva? Come al solito, fateci sapere la vostra nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti scoprite cosa farebbe Keith David nel caso di un remake di Gargoyles.