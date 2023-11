Garfield, il primo trailer vi farà piangere... Ma solo per un po'!

Dopo l’annuncio del nuovo film di Garfield, ecco che viene pubblicato il primissimo trailer della pellicola animata, che si preannuncia essere una montagna russa di emozioni.

Inizia con una malinconica pioggia il primo trailer pubblicato da Sony Entertainment pictures, un piccolo gattino è abbandonato a sé stesso dentro uno scatolone, un giovane ragazzo mangia da solo una pizza al ristorante mentre osserva gli altri godersi la cena in compagnia. Il docile micio attraversa la strada, sente l’odore del cibo, ed ecco il magnifico incontro tra due anime solitarie. Comincia così la trama del nuovissimo film di Garfield, il gatto arancione goloso di lasagne. Il trailer successivamente cambia repentinamente tono, “e questa è la storia di come ho adottato John” dice Garfield allo spettatore, anticipando un’avventura piena di risate, allegria e cibo a non finire. Una meravigliosa storia che finalmente trova il suo nuovo adattamento in versione animata dopo tanti anni.

Al cast di Garfield si è unito di recente anche Brett Goldstein. Ma l’insieme di voci che darà vita al film creerebbe invidia a chiunque si occupi di casting del doppiaggio nel mondo di Hollywood. Infatti, assieme a Goldstein ci saranno Chris Pratt (proprio nei panni del felino arancione), Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Hannah Waddingham, Ving Rhames, Cecily Strong, Bowen Yang, e Luke Cinque-White. La clip annuncia l’uscita del film per l’estate 2024. E voi cosa ne pensate di questo trailer? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.