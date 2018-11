Garfield: scelto il regista di Chicken Little per un nuovo film

Secondo quanto riportato da Variety, la Alcon Entertainment avrebbe trovato il regista per il suo nuovo adattamento cinematografico animato delle avventure di Garfield.

La casa di produzione avrebbe ingaggiato Mark Dindal, noto per essere stato il regista di Chicken Little, per adattare in immagini la sceneggiatura di Paul Kaplan e Mark Torgove. “L’amatissima creaturra di Jim Davis è stata di grande rilevanza sensazionale per tutte le età nei passati decenni e noi non vediamo l’ora di collaborare con Mark Dindal, che ha portato in vita personaggi deliziosi durante questi anni - hanno commentato il produttore di Alcon, Andrew Kosove, e Broderick Johnson - Non vediamo l’ora di vederlo all’opera”.

La Alcon ha acquistato i diritti di sfruttamento del personaggio di Garfield direttamente dal suo creatore, Jim Davies, che sarà produttore esecutivo della nuova pellicola animata. L’obiettivo dichiarato della Alcon sarebbe la costruzione di un franchise di pellicole animate in Computer Graphica.

Creata dal fumettista e animatore Jim Davies, la striscia a fumetti di Garfield comparve per la prima volta nel giugno 1978 e segue le vicissitudini del pigro e corpulento gatto arancione e le sue interazioni con il suo padrone, Jon Arbuckle, e con l’altro animale di casa, l’amabile cane Odie.

A condurre in porto il progetto di un nuovo film di Garfield per la Alcon ci hanno pensato John Cohen - produttore della saga campione d’incassi dedicata a Cattivissimo Me e attivo di recente sul film di Angry Birds - e Steven P. Wegner. Cohen e Wegner produrranno la nuova pellicola insieme a Kosove e Johnson e a Bridget McMeel e Davis della Amuse. “Sono rimasto impressionato dalla qualità sia dell’animazione che della narrativa delle ultime recenti produzioni a Hollywood - ha commentato lo stesso Davis - Non vedo l’ora che la produzione per questo film cominci con questi fantastici ragazzi che la Alcon ha messo insieme”.

L’ultima volta di Garfield al cinema risale al 2011 con Garfield - Il supergatto, mentre il personaggio è stato protagonista di due film in live-action in cui veniva doppiato da Bill Murray. Al momento non c’è ancora una data d’uscita per il nuovo progetto.