Garfield, Samuel L Jackson si unisce a Chris Pratt nel cast del film animato

Garfield non è nuovo alle incursioni sul grande schermo: l'adorabile e pigrissimo gatto è già stato protagonista di due lungometraggi live-action nel 2004 e nel 2006, pur senza troppe fortune. Abbandonati gli attori in carne ed ossa si torna all'animazione, dunque, ma non per questo i nomi coinvolti saranno meno forti!

Lo scorso novembre era stato confermato l'ingresso di Chris Pratt nel cast di Garfield, con il Peter Quill di Guardiani della Galassia pronto a prestare la sua inconfondibile voce proprio all'irresistibile protagonista del film: stando a quanto leggiamo in queste ore, però, Pratt non sarà l'unico attore in quota Marvel a prender parte al nuovo film animato.

A fare il suo ingresso nel cast di Garfield è ora infatti anche il nostro indimenticabile Nick Fury Samuel L. Jackson, che secondo le news riportate in queste ore darà voce a un personaggio inedito, vale a dire il padre di Garfield, Vic.

Le notizie sul film, al momento, si fermano qui: i diretti interessati non hanno rilasciato commenti, e tutto ciò che sappiamo è che David Reynolds (Alla Ricerca di Nemo) si occuperà dello script, mentre la regia sarà affidata a Mark Dindal (Le Follie dell'Imperatore). Curiosi? Diteci la vostra nei commenti! Noi, intanto, non mancheremo di riportarvi i prossimi aggiornamenti.