Garfield e i grandi rimpianti di Bill Murray: tutte le curiosità sul film

In occasione del ritorno nelle TV italiane di Garfield - Il film, primo live-action tratto dall'omonima serie di strisce a fumetti creata da Jim Davis, scopriamo insieme tutti i retroscena più divertenti sul dietro le quinte della pellicola.

Vi abbiamo già raccontato di come Bill Murray accettò di doppiare Garfield per un'assurda incomprensione (l'attore pensava che fosse stato scritto da Joel Coen, non da Joel Cohen), ma ecco di seguito tutte le altre curiosità sul film, a partire dal grande rimpianto del Ghostbuster:

Dopo l'uscita di Garfield nelle sale, Murray rivelò aver pensato di far pronunciare al personaggio la sua celebre frase da acchiappafantasmi , "Cani e gatti che vivono insieme... Masse isteriche!", solo una volta terminata la post-produzione, quando ormai era troppo tardi per fare ulteriori modifiche.

La quantità di scene girate in CGI per il film (400) sono circa il doppio di quelle realizzate per Gollum ne Il Signore degli Anelli - Le due torri.

Molte battute di Murray furono registrate a bordo della barca su cui l'attore si trovava per le riprese de Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson, in Italia. A quanto pare, Murray non era soddisfatto delle registrazioni realizzate in precedenza sulla terra ferma.

Il ruolo di Jon Arbuckle fu offerto anche a Jim Carrey, che però rifiutò il ruolo lasciando spazio a Breckin Meyer.

In Benvenuti a Zombieland, Murray (nel ruolo di se stesso) definisce questo film e il sequel Garfield 2 come uno dei rimpianti della sua carriera.

