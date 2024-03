Garfield, il doppiatore italiano del nuovo film è uno dei vostri preferiti in assoluto

Dopo la pubblicazione del nuovo poster di Garfield ispirato a Dune, vi segnaliamo che è stata ufficialmente svelata l'identità del doppiatore italiano dell'atteso film d'animazione per tutta la famiglia in arrivo nei cinema italiani.

Il nuovo trailer del film, che come al solito potete riprodurre nel player disponibile all'interno dell'articolo, svela infatti che nella versione italiana Garfield sarà interpretato da Maurizio Merluzzo, chiamato a doppiare le battute di Chris Pratt, che invece ha prestato la propria voce al gatto protagonista nella versione originale: doppiatore, attore, influencer e presentatore, Maurizio Merluzzo è stato la voce di protagonisti di celebri film e serie TV come Elvis, Shazam!, Vikings, La Fantastica Signora Maisel, Catfish, Fratelli in Affari, e anche tanti cartoni animati come Dragon Ball Super, Naruto e One Punch Man, senza dimenticare ovviamente i videogames come Overwatch, League of Legends, Assassin’s Creed e Call of Duty.

Garfield: Una missione gustosa, scritto da David Reynolds (Alla ricerca di Nemo e Le Follie dell’Imperatore) per la regia di Mark Dindal e tratto dai personaggi creati da Jim Davis, sarà solo al cinema dal 1° maggio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Nella storia Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, vivrà una scatenata avventura all'aperto dopo l'inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic.

Per altri contenuti recuperate il primo trailer di Garfield.