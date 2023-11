Garfield, Chris Pratt torna al doppiaggio: nuova foto dallo studio

Chris Pratt darà la voce a Garfield nel nuovo film animato, e adesso che lo sciopero SAG-AFTRA è terminato, l’attore si è subito rimesso al lavoro.

La star ha pubblicato sul suo account Instagram una foto che lo ritrae in uno studio di doppiaggio mentre sorride alla fotocamera e con un frame di Garfield sullo sfondo, la foto è accompagnata dalla caption: “Sciopero finito. Di nuovo in azione. LET’S GO!”. Il post è diventato immediatamente virale raggiungendo quasi i 250.000 mi piace e 1500 commenti nell’arco di 24 ore.

Per Chris Pratt non è la prima volta in uno studio di doppiaggio, difatti l’attore aveva dato la voce al protagonista in Super Mario Bros- Il film, ma ha anche partecipato ad altri doppiaggi importanti, tra cui quello di Onward – oltre la magia della Pixar e di svariati LEGO movies. Pratt sarà accompagnato al doppiaggio da altri due attori di spessore come Brett Goldstein e Samuel L.Jackson, che darà la voce al gatto di strada Vic. Il film è diretto da Mark Dindal e scritto da Paul A. Kaplan, David Reynolds, e Mark Torgrove. La pellicola uscirà molto probabilmente durante l’estate del 2024. Se ancora non lo avete visto, qui potete trovare il primo trailer ufficiale di Garfield, il film animato.