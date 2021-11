Garfield, Chris Pratt doppierà il celebre gatto nel nuovo film animato

Chris Pratt doppiatore va forte ad Hollywood, e ora sentiremo la sua voce abbinata anche a un altro iconico personaggio del mondo dell'animazione: il gatto Garfield.

Dopo The Lego Movie, Onward e il più recentemente annunciato Super Mario Bros., Chris Pratt si prepara a essere protagonista di un altro grande titolo dell'animazione: Garfield.

Sony Pictures distribuirà infatti un lungometraggio animato dedicato a Garfield in fase di sviluppo già da diverso tempo, che vedrà al timone il regista di Chicken Little Mark Dindal e si baserà su una sceneggiatura di David Reynolds (lo sceneggiatore candidato all'Oscar per il film Disney Pixar Alla Ricerca di Nemo). I due torneranno a collaborare dopo aver già lavorato assieme in occasione di un altro classico Disney, Le Follie dell'Imperatore.

Uno dei felini più popolari del mondo dell'intrattenimento, Garfield fece il suo debutto nel 1978 sui giornali americani, con delle strisce a fumetti.

Con il tempo il personaggio pigro e ghiotto di lasagne creato da Jim Davis è divenuto famoso anche in televisione, che lo ha visto protagonista di due serie animate, e successivamente anche al cinema, grazie a due film ibridi d'animazione e live-action Garfield - il Film (2004) e Garfield 2 (2006).

Presto (non sappiamo ancora di preciso quando) avremo dunque di modo di vedere un'altra sua incarnazione, questa volta contraddistinta dall'inconfondibile voce di Pratt.

Per ulteriori sviluppi al riguardo vi terremo aggiornati, ma voi che ne pensate? Vi piace la scelta dell'attore di Guardiani della Galassia e Jurassic World per il ruolo? Fateci sapere nei commenti.