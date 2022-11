Garfield, Brett Goldstein entra nel cast del film animato con Chris Pratt!

Quelle poche anime pie ancora convinte che il cinema d'animazione abbia qualcosa da invidiare al suo corrispettivo live-action farebbero meglio a dare un'occhiata al cast di questo film animato su Garfield, diventato via via sempre più interessante grazie ad acquisti come quello annunciato dalla produzione proprio pochi minuti fa.

Già recentemente il film che vedrà Chris Pratt nel ruolo dell'amatissimo gatto aveva visto l'ingresso nel cast di Samuel L. Jackson, non esattamente l'ultimo arrivato: a seguire l'esempio del nostro Nick Fury è stata infine un'altra star (anche se dal minutaggio relativamente striminzito) del Marvel Cinematic Universe, vale a dire Brett Goldstein!

L'attore che ha dato volto a Ercole nel Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, nonché star indiscussa di quel clamoroso successo targato Apple che è Ted Lasso, è stato infatti annunciato in queste ore come parte di questo film animato basato sulle strisce di Jim Davis; contestualmente a Goldstein, si unirà al cast di Garfield anche Bowen Lang, direttamente dal Saturday Night Live.

Una parata di attori davvero niente male, dunque, quella che ritroveremo in questo nuovo film dedicato al micio arancione amante delle lasagne: Goldstein e Bowen, ricordiamo, andranno a fare compagnia, oltre che ai già citati Pratt e Jackson, anche ad Hannah Waddingham e Nicholas Hoult in un cast davvero, davvero promettente.