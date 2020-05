Garfield, Bill Murray accettò la parte per un'incomprensione assurda

Bill Murray è noto a Hollywood per il suo comportamento fuori dall'ordinario e per gestire personalmente la propria carriera senza l'intercessione di un agente o di un manager, circostanza che spesso può risultare controproducente, come nel caso di alcuni ruoli non proprio memorabili. Uno di questi fu la parte da doppiatore in Garfield.

Quando nei primi anni Duemila, Murray acconsentì a prestare la propria voce al celebre gatto aveva già una carriera alle spalle di assoluto prestigio che dopo i primi ruoli comici lo aveva portato a comparire in pellicole divenute cult come Ghostbusters e Ricomincio da capo, per poi essere diretto anche da Tim Burton (Ed Wood), e iniziando la sua prolifica collaborazione con Wes Anderson in Rushmore alla fine degli anni Novanta.

Dopo il successo di Lost in Translation e Le avventure acquatiche di Steve Zissou, la parte di Garfield fu un ruolo decisamente meno impegnativo per il carismatico attore, ma il retrocena di come accettò la parte è esilarante dà la misura del tipo di personaggio che è Murray: a quanto pare l'attore acconsentì a lavorare nel film senza nemmeno leggere il copione, poiché quando lo vide sbagliò a leggere il nome dell'autore e pensando fosse stato scritto da Joel Coen accettò senza pensarci due volte. La sceneggiatura in realtà era opera di Alec Sokolow e Joel Cohen, quest'ultimo da non confondere quindi con il più vecchio dei fratelli Coen.

In realtà Joel Cohen era una persona completamente diversa, che tra l'altro aveva aiutato nella sceneggiatura del primo Toy Story; tuttavia, quello di Garfield non fu un successo di critica come il film della Pixar, nonostante andò più che bene al box-office, riuscendo comunque a incassare oltre 200 milioni di dollari a fronte dei 50 milioni stanziati nel budget. Murray tornò nel ruolo anche per il sequel Garfield 2.