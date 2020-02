Gareth Edwards torna alla regia con un nuovo film fantascientifico

Secondo quanto rivelato da Variety, Gareth Edwards è finalmente pronto a rimettersi dietro la macchina da presa per la regia di un nuovo film fantascientifico attualmente privo di un titolo ufficiale, ma con New Regency alla produzione.

La pellicola in questione sarà scritta dallo stesso Edwards che è assente dalle scene dall'uscita di Rogue One: A Star Wars Story, ormai datato 2016. Alla produzione del film troviamo la New Regency, con Kiri Hart come produttore, dopo aver collaborato con Edwards anche allo spin-off della saga di Star Wars. Il progetto in questione è il frutto di un'idea originale di Edwards ed è ambientato in un futuro molto prossimo, diciamo un terreno molto congeniale al suo autore. I dettagli sulla trama sono attualmente ancora segreti, con alcune fonti che indicano che il casting è in procinto di iniziare, con la speranza che le riprese comincino questa estate.

La carriera cinematografica di Edwards è iniziata proprio grazie a un film fantascientifico, Monsters, in cui si occupò di regia, sceneggiatura, fotografia e scenografie. Il film fu un successo di critica e spinse la carriera di Edwards su un progetto dal budget più consistente come Godzilla, con Aaron Taylor-Johnson e Bryan Cranston; il successivo successo di quest'ultima pellicola gli aprì le porte della Lucasfilm che lo volle alla regia di Rogue One, il primo spin-off della saga di Star Wars incentrato sul gruppo di ribelli che riesce a scovare i piani segreti della Morte nera e che si ricollega direttamente all'incipit di Una nuova speranza. Il film incassò più di un miliardo al box-office, di cui 500 milioni in patria.

Prima di saltare sulla sua nuova regia, Edwards ha voluto essere sicuro di scegliere il progetto giusto e la New Regency non si è fatta scappare l'opportunità di produrre il film una volta venutane a conoscenza. Tra gli ultimi progetti sviluppati o co-sviluppati dalla compagnia di produzione anche Ad Astra di James Gray con Brad Pitt, Tommy Lee Jones e Ruth Negga. Piccole donne di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Meryl Streep, Laura Dern e Timothée Chalamet e The Lighthouse di Robert Eggers, con Robert Pattinson e Willem Dafoe.

