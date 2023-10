Gareth Edwards è in realtà Mr. Purple de Le Iene secondo Quentin Tarantino

E se vi dicessimo che in realtà Gareth Edwards è Mr. Purple? Esatto, proprio quel Mr. Purple che ne Le Iene di Quentin Tarantino è in altre faccende affacendato. State pronti per questa storia bellissima.

Chi ha visto il primo capolavoro di Quentin Tarantino ricorda la scena de Le Iene con il Mr. Pink di Steve Buscemi: il personaggio vorrebbe essere chiamato Mr. Purple ma invece gli viene assegnato Mr. Pink, nonostante lui non voglia quel nominativo. Questo perché Mr. Purple pare sia in quel momento impegnato in un altro lavoro, perciò il nome è già preso.

Ecco durante un’intervista Gareth Edwards ha detto di essere un grandissimo fan de Le Iene, tanto da saperlo praticamente a memoria, e che una volta a un festival cinematografico è riuscito a incontrare proprio Quentin Tarantino. Il regista di Rogue One e The Creator (e già che ci siamo ecco la nostra recensione di The Creator) era evidentemente andato preparato al festival perché si era portato dietro il poster de Le Iene chiedendo a Tarantino di firmarglielo con una dedica.

Edwards però non voleva ci fosse scritto “A Gareth” e quindi ha chiesto a Tarantino proprio di non fare una dedica di quel tipo. Il caro Quentin allora ha pensato bene di scrivere “A Mr. Purple AKA Gareth”. Perciò è canonicamente confermato che Gareth Edwards sia Mr. Purple de Le Iene, non c’è altra spiegazione.

E voi la sapevate questa? Non è che Quentin Tarantino vi ha firmato qualcosa chiamandovi Mr. Purple? Ditecelo nei commenti perché magari è pieno di Mr. Purple in giro e non lo sappiamo ancora. Noi vi lasciamo con tutti i film di Gareth Edwards dal peggiore al migliore.