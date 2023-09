Gareth Edwards dirigerà un altro Star Wars dopo Rogue One? La risposta del regista

The Creator è arrivato al cinema portando la visione fantascientifica di Gareth Edwards sul grande schermo: vista la sua esperienza passata, non ci saremmo aspettati niente di diverso per debuttare dopo una pausa lunga ben sette anni. Ma il passato è sempre dietro l'angolo e dunque viene spontaneo chiedersi se Edwards tornerà a Star Wars.

C'è chi ha definito The Creator "il miglior scifi di sempre", e il successo della pellicola è balsamo sulle ferite di Edwards dopo Rogue One, film accolto da critico e pubblico ma dalla produzione turbolenta. Ma il regista è pronto a dare una seconda possibilità e tornare in una galassia molto molto lontana?

"Mi piacciono i franchise, ovviamente, altrimenti non ne avrei fatti due - ha risposto Edwards a Comicbook - Quindi ci sono cose che mi piacerebbe ancora fare. Ma se devo farli, voglio farli solo se posso usare metodologia e timbro che ho usato in The Creator". Insomma sembrerebbe che il regista di Rogue One abbia le idee chiare: un ritorno in Star Wars, dalle parole di Edwards, non è del tutto escluso ma in piena libertà creativa.

Il nuovo film dal regista di Rogue One è al cinema e le prime reazioni sono molto positive: che Edwards stia pensando anche a un sequel di The Creator? Staremo a vedere: intanto potete sapere cosa ne pensiamo noi nella nostra recensione di The Creator.