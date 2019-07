La gang è tornata nel primo trailer ufficiale di Zombieland: Double Tap

Come anticipato nelle scorse ore ora dal profilo ufficiale del film, Sony Pictures ha finalmente diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Zombieland: Double Tap, l'atteso sequel in cui tornerà l'attesa banda formata da Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin.

Potete dare un'occhiata al trailer in alto, mentre in calce alla notizia vi riportiamo il nuovo fantastico poster ufficiale.

Dieci anni dopo il grande successo di Benvenuti a Zombieland, il regista Ruben Fleischer (Venom) torna a collaborare con gli sceneggiatori originali Rhett Reese & Paul Wenick e Dave Callaham per questo atteso sequel ambientato a Washington.

Questa la sinossi ufficiale: "Attraverso il caos cosmico che si estende dalla Casa Bianca e attraverso Washington, questi quattro cacciatori di zombie devono affrontare molti nuovi tipi di non morti che si sono evoluti dal primo film, così come altri nuovi sopravvissuti. Ma soprattuto devono affrontare le pene della loro irriverente e improvvisata famiglia."

Dalle indiscrezioni sulle trama che avevano anticipato la nuova ambientazione, inoltre, è emerso anche che Columbus (Eisenberg) deciderà di abbandonare il gruppo a causa di un litigio con Witchita (Emma Stone), e perciò Little Rock (Breslin) e la new entry Berkeley dovranno convincere il gruppo ad uscire allo scoperto per ritrovarlo. Nel cast del film ci sarà anche Luke Wilson.

Zombieland: Double Tap debutterà nelle sale americane il prossimo 18 ottobre. Che ve ne pare di questo primo trailer ufficiale? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.