GameStop, svelata la data d'uscita del film con Seth Rogen e Paul Dano

In queste ore la Sony Pictures ha annunciato la data di uscita ufficiale del nuovo film Dumb Money, dedicato alla storia dello scandalo della catena di negozi GameStop a Wall Street.

La nuova data di uscita di Dumb Money, fornita da Deadline, fa parte della line-up 2023 di Sony ed è stata fissata al 20 ottobre 2023: considerata questa data d'uscita, dunque, è probabile che vedremo le prime immagini o un primo trailer del film durante l'estate, e dato che finora la Sony è stata a dir poco avara di informazioni sul progetto, non è dato sapere che tipo di biopic bisogna aspettarsi: alcune indiscrezioni, comunque, hanno paragonato l'approccio di Dumb Money alla storia di Game Stop a quello di David Fincher con The Social Network (la storia del film è tratta dal libro di Ben Mezrich intitolato, appunto, The Antisocial Network).

Ricordiamo che Dumb Money è diretto da Craig Gillespie, acclamato regista di Tonya, Crudelia e Pam & Tommy, e include nel cast la star di The Last of Us Nick Offerman, oltre a Paul Dano e Seth Rogen, che tornano a collaborare dopo il successo di The Fabelmans di Steven Spielberg. Per Sony, Dumb Money sarà il classico racconto alla Davide contro Golia su come Wall Street venne battuta al suo stesso gioco.

A proposito di Seth Rogen e Paul Dano, i fan li rivedranno agli Oscar 2023, la cui cerimonia di premiazione si terrà domenica 12 marzo.