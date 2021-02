GameStop-Reddit, anche Netflix al lavoro sul film: Noah Centineo possibile protagonista

Mentre MGM ha acquisito i diritti di The Antisocial NetworkMGM ha acquisito i diritti di The Antisocial Network, proposta di libro incentrata sul caso GameStop/Reddit che tanto ha fatto discutere in questi giorni, Netflix ha già trovato uno sceneggiatore per trasformare la vicenda in un film pronto a rimpolpare il proprio catalogo.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, il colosso dello streaming ha avviato le trattative per affidare la scrittura del progetto a Mark Boal, produttore e sceneggiatore premio Oscar per The Hurt Locker (miglior film) e Zero Dark Thirty (migliore sceneggiatura non originale), entrambi diretti dalla grande Kathryn Bigelow. Il giornalista Scott Galloway, professore della NYU ed esperto di tecnologia, è in trattative per fare da consulente.

Il sito fa inoltre sapere che la compagnia ha adocchiato come protagonista Noah Centineo, già volto principale del film Netflix Tutte le volte che ho scritto ti amo e i sequel P.S. Ti amo ancora e Tua per sempre. Prossimamente, l'attore vestirà anche i panni di Atom Smasher nella pellicola DC Black Adam con Dwayne Johnson.

Netflix ha rifiutato di commentare la notizia, ma stando alle fonti di Deadline l'intenzione è quella di utilizzare la vicenda di GameStop e Reddit per fare luce sul modo in cui i social media hanno "livellato" il campo da gioco di Wall Street, consentendo alle masse di "sfidare i protettori dello status quo, nel bene e nel male".

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al caso tra GameStop e Reddit spiegato semplice.