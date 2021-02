GameStop/Reddit, Metro-Goldwyn-Mayer produrrà un film dal possibile libro di Ben Mezrich

Dopo la chiusura di una delle settimane più folli di Wall Street, Hollywood ha già messo gli occhi e le mani sul caso GameStop/Reddit che ha fatto tanto discutere. MGM avrebbe acquisito i diritti della proposta del libro di Ben Mezrich, The Antisocial Network. Nonostante la storia abbia solo una settimana di vita si parla già di un film.

Pare che Mezrich e i suoi rappresentanti hanno preparato la proposta del libro soltanto pochi giorni fa e venerdì MGM si è mossa velocemente per acquisirne i diritti. Il progetto riunisce Michael DeLuca della MGM insieme a Mezrich, autore di The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook, a Tale Of Sex, Money, Genius and Betrayal, adattato nel film vincitore del premio Oscar, The Social Network, prodotto da DeLuca e diretto da David Fincher.



Non si conosce praticamente nulla del futuro libro di Ben Mezrich ma è certamente una storia nata in pochissimo tempo, in cui Hollywood è stata felice di affondare subito i denti.

Il film sarà prodotto da Aaron Ryder della Ryder Picture Company (RPC), che ha recentemente firmato un contratto first look con MGM. Il libro dovrebbe essere reso disponibile agli editori per l'asta già nel mese di febbraio.

Ben Mezrich ha scritto più di 20 libri, con oltre 6 milioni di copie vendute. The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook, a Tale Of Sex, Money, Genius and Betrayal ha trascorso 18 settimane nell'elenco dei best-seller del New York Times ed è apparso negli elenchi dei best-seller di successo in oltre una dozzina di Paesi.

Mezrich e Aaron Sorkin scrissero insieme la sceneggiatura del film The Social Network, uno dei titoli più acclamati da critica e pubblico dell'ultimo decennio.



Potete leggere la recensione di The Social Network e il caso GameStop/Reddit nei dettagli sulle pagine del nostro sito.