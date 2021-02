GameStop, il fondatore di WallStreetBets ha venduto i diritti sulla storia della sua vita!

Che siate o meno appassionati di economia e finanza avrete sicuramente sentito parlare della questione GameStop che, in questi ultimi giorni, ha letteralmente fatto impazzire mercati ed esperti di tutto il mondo. La vicenda, già sui generis di suo, sembra dunque intenzionata a prendere pieghe ancora più surreali.

Abbiamo visto in questi ultimi giorni come il mondo del cinema, sempre affamato di storie nuove da raccontare (in particolar modo in questi anni di crisi creativa) si sia immediatamente fiondato sul caso GameStop: da MGM a Netflix, in tanti sembrano intenzionati a dare il prima possibile il via alla produzione di un film sulla vicenda.

Ad osare ancora di più ci ha pensato dunque proprio lui, Jaime Rogozinski, fondatore del subreddit WallStreetBets da cui tutto è partito: il nostro, infatti, ha ben pensato di vendere i diritti sulla storia della sua vita a Brett Ratner, produttore già di film come Rush Hour, Colpo Grosso al Drago Rosso, X-Men: Conflitto Finale e tanti altri ancora.

Occhio alle polemiche, però: Ratner è infatti recentemente stato coinvolto in una storia di abusi sessuali e, anche in virtù di ciò, la sua compagnia non sembra navigare in ottime acque. Cosa ne verrà fuori? Lo scopriremo nei prossimi tempi: certo è che la questione GameStop/Reddit sembra tutt'altro che chiusa, anche e soprattutto sul fronte cinematografico.