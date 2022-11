Gamera: Rebirth, Netflix annuncia il ritorno del kaiju giapponese con un nuovo capitolo

Annunciato ufficialmente dalla divisione giapponese di Netflix, il kaiju noto come Gamera sta per tornare con un nuovo progetto intitolato attualmente Gamera: Rebirth, nuovo capitolo in arrivo sulla piattaforma digitale. Nato per bissare e competere con il successo di Godzilla negli anni '60, Gamera è apparso in 12 film e svariati altri prodotti.

Nella bio ufficiale del progetto sulla pagina Twitter si legge: "Dall'era Showa all'era Heisei, è stata decisa la produzione di "Gamera: Rebirth", nuovo capitolo con al centro il mostro gigante che è stato amato dai fan dei mostri di tutto il mondo! Distribuzione globale su Netflix!"

Il regista Shusuke Kaneko ha dichiarato: "Quando ho avuto la mia idea per Reiwa Gamera e ho fatto una proposta, KADOKAWA aveva già iniziato un nuovo progetto, e i contenuti mi hanno fatto pensare che sarebbe stato realizzato, quindi posso aspettarmi che realizzino anche questo. Tenendo conto di ciò, vorrei sostenere la squadra come farebbe un commentatore di baseball che ha esperienza come manager del team Gamera che fino a quando non vincerà il campionato ne proporranno di nuovi".

Come ricorda Wikipedia: "Gamera ha debuttato nel film del 1965 Gamera, The Giant Monster (da noi arrivato col titolo Daikaiju Gamera). Il personaggio e il primo film erano destinati a competere con il successo della serie di film di Godzilla della Toho. Da allora, Gamera è diventato un'icona giapponese a sé stante, apparendo in un totale di 12 film prodotti da Daiei Film e successivamente da Kadokawa Daiei Studio, e in vari media".

Mutato a causa dell'esposizione alle radiazioni delle armi nucleari, Gamera è un mostro tartaruga preistorico che sputa fuoco. Con l'annuncio è arrivata anche una prima immagine che anticipa il progetto (la trovate in calce a questa news).

Nel frattempo, alla Toho si pensa già al nuovo film di Godzilla dopo l'ultimo Godzilla vs Kong della Warner.