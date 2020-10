Game of Thrones, non tutti hanno odiato la stagione finale: ecco che ne pensa Iwan Rheon

L'ultima stagione di Game of Thrones non è stata la più apprezzata dai fan (o anche dalla critica, se è per questo), mettiamola così. C'è però chi non ha avuto una reazione negativa alla visione, anzi, di alcuni aspetti ne sarebbe rimasto più che soddisfatto... Stiamo parlando di Iwan Rheon, l'interprete del perfido Ramsay Bolton.

Durante un'intervista con il sito NME, Rheon ha infatti rivelato di aver apprezzato le scelte creative dietro l'ottava stagione di Game of Thrones, e che difficilmente questa avrebbe potuto mettere tutti d'accordo.

"Sarebbe stata comunque una stagione divisiva per natura" ha affermato "Non credo che sarebbe andata diversamente in ogni caso, a essere onesti. Ovviamente, non si può sempre accontentare tutti. Per quanto mi riguarda penso abbiano fatto delle scelte molto forti in termini di dove volevano portare lo show, e credo che abbiano proseguito per quella strada e abbiano raccontato molto bene la storia".

In particolare, l'attore di Misfits e Vicious sembra aver gradito il terzo episodio della stagione, The Long Night, che è stata teatro di una delle più imponenti battaglie viste in tv: "Per me la Battaglia di Grande Inverno è stata assolutamente geniale, la migliore [ora di] televisione che abbia mai visto. Ho pensato che fosse una scelta davvero coraggiosa".

Rheon sembra dunque di opinione opposta a quella di diversi altri attori di Game of Thrones che invece non hanno amato il canto del cigno di una delle serie più popolari degli ultimi anni (e non solo), ma in fondo, come ribadisce anche lui quando gli fanno notare questa piccola divergenza, ognuno ha il diritto di esprimere la propria.

E voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.