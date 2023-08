Game of Thrones,Nikolaj Coster-Waldau approva il finale di Jamie: 'Ha perfettamente senso'

Il finale de Il Trono di Spade ha fatto particolarmente discutere per il modo controverso in cui chiudeva le storie di molti personaggi. Mentre alcuni attori hanno criticato le scelte degli autori, altri sembra siano rimasti soddisfatti della chiusura dell'arco narrativo del proprio ruolo.

Mentre alcune star di Game of Thrones hanno definito il finale troppo frettoloso, altri sembra abbiano apprezzato il lavoro fatto dagli sceneggiatori. Tra questi c'è Nikolaj Coster-Waldau volto di Jaime Lannister all'interno della serie. Il personaggio, che fin dalla prima stagione mantiene viva una relazione incestuosa con la sorella gemella, è probabilmente uno di quelli che ha avuto un arco narrativo più sfaccettato e, soprattutto, una crescita che è visibile di stagione in stagione.

Molti fan sono rimasti fortemente delusi dal modo in cui si è deciso di concludere la sua storia, facendolo allontanare da Brienne di Tarth per ritornare dalla sua amata Cersei. Nonostante i commenti non entusiasti da parte di molti appassionati sembra che Coster-Waldau abbia ritenuto la scena una conclusione degna e sensata per il suo personaggio e la sua storia. "Per me aveva perfettamente senso. [Jaime] si è sempre dedicato a sua sorella. Era incinta. È da sola. Ovviamente tornerà indietro e cercherà di aiutarla. Aveva perfettamente senso per me. Quel finale, pensavo fosse bellissimo, romantico. Ero abbastanza sicuro che molte persone sarebbero state molto turbate dal fatto che non fosse rimasto con Brienne ma ho pensato che fosse bellissimo" ha concluso.

Per scoprire qualcosa in più riguardo la serie vi consigliamo la nostra recensione della stagione finale de Il Trono di Spade. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!