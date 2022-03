Game of Thrones, fan della serie in lutto: è morto John Stahl, aveva 68 anni

I fan di Game of Thrones in queste ore piangono la morte d John Stahl, interprete del personaggio di Rickard Kartsark nell'acclamata serie tv fantasy di HBO.

Il suo agente ha confermato che l'attore, scozzese di 68 anni, è morto sull'isola di Lewis il 2 marzo, anche se le cause della morte non sono state rivelate. Stahl è apparso nella seconda e terza stagione di Game of Thrones, ereditando il ruolo di Rickard Karstark da Steven Blount, che aveva interpretato lo stesso personaggio nella prima stagione della serie. I fan lo ricorderanno sicuramente per le tante scene al fianco del Robb Stark di Richard Madden prima del tradimento alle Nozze Rosse.

Prima di unirsi al dramma fantasy della HBO, Stahl era noto soprattutto per aver interpretato Tom 'Inverdarroch' Kerr nella soap opera scozzese Take the High Road, ruolo che ricoperto dal 1982 fino alla fine della serie nel 2003. Nella sua dichiarazione, l'agente di Stahl lo ha descritto come "un attore di notevole abilità e un sostenitore del teatro scozzese. Lascia sua moglie, Jane Paton". La carriera di John Stahl parte a teatro, con studi alla Royal Scottish Academy of Music and Drama e numerose produzioni teatrali tra la Royal Shakespeare Company e il National Theatre di Londra. Una delle sue apparizioni televisive più recenti è stata nella serie Being Human.

Per altre letture sicuramente più leggere, guardate il poster di House of Dragon, prequel spin-off di Game of Thrones.