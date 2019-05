Game of Thrones, Emilia Clarke è stanca di parlare delle sue scene di nudo

Ci sono ruoli che segnano la carriera di un attore: per Emilia Clarke (per ora, almeno) quel ruolo è quello di Daenerys Targaryen, ricoperto per tutte le otto stagioni di Game of Thrones.

Game of Thrones è stato il trampolino di lancio per l'allora giovanissima attrice, ma le ha portato anche qualche scocciatura di troppo. Proprio di queste noie Emilia Clarke ha parlato durante un'intervista per l'Hollywood Reporter.

Il discorso affrontato durante l'intervista verteva su altro, ovvero sulla scelta dell'attrice di non partecipare a film con più sequel. A saltar fuori, ad un certo punto, è stato allora il nome di un film che di sequel ne ha già avuti due: Cinquanta Sfumature di Grigio. Quando alla Clarke è stato chiesto se non fosse assolutamente disposta a valutare l'idea di entrare a far parte della serie, la Madre dei Draghi ha risposto parlando di quanto sia scocciante sentirsi rivolgere in continuazione domande riguardo le sue scene di nudo.

"Sam Taylor-Johnson è una maga. La amo e penso che la sua visione delle cose sia magnifica. Ma l'ultima volta che sono stata nuda in una scena è stato molto tempo fa e da allora l'unica domanda che mi viene fatta è su quella, solo perché sono donna. Ed è terribilmente fastidioso, perché ho girato quella scena per il personaggio, non perché qualcuno potesse mettersi a controllare come sono fatte le mie tette, per l'amor di Dio!" ha sbottato un'Emilia Clarke evidentemente infastidita dall'eccessiva morbosità delle domande con cui si è dovuta confrontare durante questi anni.

"Dire di sì a Cinquanta Sfumature, in cui tutto è basato sulla sensualità e sul sesso e sul nudo e tutte quelle cose, sarebbe come mettersi volontariamente in una situazione del genere e, quindi, non essere mai più in grado di guardare qualcuno negli occhi e dire 'No, non puoi continuare a farmi domande su questo'" ha concluso l'attrice.

Le domande sul nudo non sono l'unica cosa ad aver irritato Emilia Clarke ultimamente: l'attrice si è infatti recentemente detta parecchio urtata dalla petizione per il remake del finale di Game of Thrones. Riguardo l'ultima puntata della serie, Clarke ha invece raccontato di essersi ispirata ad Hitler per il suo discorso all'esercito.