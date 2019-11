Game of Thrones, ecco chi siederà sul Trono nei libri di Martin

Soddisfatti o no, Game of Thrones ci ha ormai detto addio da un tempo sufficiente a cominciare a metabolizzare le eventuali delusioni provocateci dal discusso finale dello show. In molti, però, muoiono comprensibilmente dalla curiosità di sapere se nei libri di George R. R. Martin le cose andranno diversamente da quanto visto nella serie.

A rispondere alla domanda arrivano proprio i due sceneggiatori più contestati della storia della serialità televisiva, quei Benioff e Weiss che tante critiche hanno dovuto subire dopo l'ultimo episodio della serie targata HBO.

Nel commento all'edizione home video di Game of Thrones, infatti, i due showrunner hanno spiegato che anche nelle idee di Martin dovrebbe essere Bran a sedersi sull'ambito Trono di Westeros. Certo, i due precisano anche che le volontà dello scrittore potrebbero subire dei cambiamenti: la soluzione di Bran potrebbe non essere definitiva o, chissà, essere scartata del tutto dopo la reazione non proprio positiva dei fan dello show.

Una scena inedita di Game of Thrones, intanto, ci ha mostrato Sansa e Tyrion nel bel mezzo di un combattimento; sempre grazie all'edizione home video della serie, invece, abbiamo potuto ipotizzare quale futuro sia toccato ad Arya Stark dopo il finale di Game of Thrones con annessa partenza in direzione "west of Westeros".