Game Night: online il trailer e il poster della pellicola comedy crime con Rachel McAdams

Il 23 febbraio di quest’anno arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi una storia a tratti divertente ma allo stesso tempo ricca di suspance. Parliamo di Game Night , il nuovo film diretto dagli sceneggiatori del cinecomic Spider-Man: Homecoming con protagonista. In cosa si saranno cimentati i due registi?

Jason Bateman e Rachel McAdams sono rispettivamente Max ed Annie. I due personaggi sono soliti riunirsi settimanalmente con altre coppie per giocare, ma una sera il carismatico fratello di Max, Brooks (Kyle Chandler), organizza un gioco in cui si dovrà risolvere un misterioso omicidio, completo di falsi criminali e di agenti federali simulati. Quando, tuttavia, Brooks viene rapito, farà ancora tutto parte del gioco…giusto? Non appena i sei giocatori super competitivi partono nel risolvere il caso al fine di vincere, inizieranno a scoprire che né il “gioco” né Brooks sono quel che sembrano essere. Nel corso di una notte caotica gli amici si ritroveranno progressivamente in una situazione più grande di loro dal momento in cui si giungerà ad un’altra inaspettata svolta. Senza regole, senza punti e senza nessuna idea di chi siano gli altri giocati, questa potrebbe rivelarsi la partita più divertente mai giocata…o la fine del gioco.

Il film, le cui riprese sono state svolte ad Atlanta nell’aprile del 2017, è distribuito dalla New Line Cinema, compagnia di produzione facente parte del gruppo della Warner Brothers Entertainment.

Diretto dal giovane John Francis Daley e da Jonathan Goldstein, entrambi autori della sceneggiatura del film Marvel Spider-Man: Homecoming, lo script del film è a cura di Mark Perez (Herbie – Il super maggiolino). Nel cast artistico figurano Jesse Plemons, Rachel McAdams, Jason Bateman, Chelsea Peretti, Billy Magnussen, Kyle Chandler, Sharon Horgan e Kylie Bunbury.

Game Night sarà distribuito negli Stati Uniti dalla Warner Bros. Pictures a partire dal 23 febbraio.

