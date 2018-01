Game Night: ecco due nuovi spot tv del film con Rachel Mc Adams!

La Warner Bros. Pictures e la New Line hanno rilasciato due nuovi spot televisivi per la loro commedia d'azione, con Jason Bateman (Horrible Bosses, Arrested Development) e la candidata all'Oscar Rachel McAdams (Spotlight, Doctor Strange, True Detective).

Il film uscirà nelle sale il 23 febbraio 2018. Ad affiancare Bateman e McAdams nel cast ci sono Billy Magnussen (Il ponte delle Spie, American Crime Story), Sharon Horgan (Catastrofe), Lamorne Morris (New Girl), Kylie Bunbury (Sotto la cupola), Jesse Plemons (Black Mass, Fargo), Chelsea Pereti (Brookyn Nine-Nine), Danny Huston (Wonder Woman), con Michael C. Hall (Dexter, Six Feet Under) e Kyle Chandler (Manchester by the Sea, Bloodline).

Bateman e McAdams interpretano i ruoli di Max e Annie, la cui serata di giochi con altre coppie prende una piega diversa quando il carismatico fratello di Max, Brooks (Chandler), organizza un party misterioso a tema omicidi, completo di falsi teppisti e falsi agenti federali.

Quindi quando Brooks viene rapito, fa tutto parte del gioco ... giusto? Ma mentre i sei giocatori decidono di risolvere il caso e vincere, iniziano a scoprire che né questo "gioco", né Brooks, sono ciò che sembrano essere. Nel corso di una notte caotica, gli amici si trovano costantemente in pericolo, mentre ogni loro mossa porta ad un'altra svolta inaspettata. Senza regole senza idea di chi siano tutti i giocatori, questo potrebbe rivelarsi il gioco più divertente che abbiano mai fatto ... oppure un vero e proprio game over.

Game Night è diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley (Vacation) da una sceneggiatura di Mark Perez (Accepted).