Game Night: anticipata la data d'uscita del film con Rachel McAdams e Jason Bateman

La Warner Bros. ha annunciato che la commedia Game Night , con protagonisti, verrà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi in anticipo rispetto alla data d'uscita ufficializzata, passando dal 2 marzo al 23 febbraio 2018, nello stesso week-end dicon

L'annuncio è arrivato in concomitanza con la release ufficiale di Hai paura del buio?, adattamento cinematografico della serie anni '90, previsto nel 2019.

Un gruppo di amici composto da sole coppie si riunisce per la consueta Game Night, la tradizionale serata dei giochi. Peccato che questa volta qualcosa andrà storto e la serata prenderà una piega inaspettata.

Diretto da John Francis Daley e Jonathan M. Goldestein, Game Night comprende nel cast Rachel McAdams, Jason Bateman, Kyle Chandler, Jesse Plemons, Billy Magnussen, Kylie Bunbury, Lamorne Morris e Jeffrey Wright. Bateman produce il film insieme a John Fox e John Davis.

Rachel McAdams ha recitato recentemente in Doctor Strange di Scott Derrickson e in Disobedience di Sebastian Lelio mentre Jason Bateman ha recitato in La festa prima delle feste di Josh Gordon e Will Speck e in Una spia e mezzo di Rawson Marshall Thurber.