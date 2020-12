Game Awards 2020, tra gli ospiti dell'evento anche Brie Larson e Gal Gadot!

La star di Captain Marvel, Brie Larson, e la star di Wonder Woman, Gal Gadot, parteciperanno ai prossimi Game Awards, evento dedicato ai videogiochi. Larson e Gadot saranno tra gli ospiti della nuova edizione che sarà possibile seguire online su YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Steam, IGN. Troy, TikTokLive, Gamespot e LiveXLive.

Soprattutto Brie Larson è una grande appassionata di videogame e in passato ha parlato della prospettiva d'interpretare Samus Aran in un film su Metroid, nel caso Nintendo avesse intenzione di coinvolgerla:"Mi piacerebbe così tanto. Allora, ero Samus per Halloween due anni fa... era letteralmente un costume da 20 dollari che comprai su Amazon [...] è sempre stato il personaggio con cui ho giocato a Super Smash Bros. e l'ho amata. Quindi tutto è iniziato lì e voglio assolutamente fare quel film, voglio assolutamente parteciparvi. Quindi Nintendo, ancora una volta, mi piacerebbe farlo!".



I Game Awards descrivono in questo modo l'evento:"I Game Awards riconoscono e sostengono l'eccellenza creativa e tecnica nell'industria globale dei videogiochi. Riuniamo un gruppo eterogeneo di sviluppatori di giochi, players e nomi importanti della cultura pop per celebrare e promuovere la posizione del videogame come la forma d'intrattenimento più coinvolgente e stimolante. Ci sforziamo di riconoscere coloro che migliorano il benessere della comunità ed elevano le voci che rappresentano il futuro del mezzo".



