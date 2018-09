Gambit è stato rimandato di nuovo: ora arriverà nel 2020

Il film dedicato all'X-Men Gambit non trova pace ma la Fox è intenzionata, comunque, a fargli vedere la luce del sole alla fine. E per questo, lo studio ha annunciato l'ennesimo posticipo della sua release.

Sono anni che la Fox fissa date di uscita per Gambit ma è costretta a posticiparle di mese in mese, di anno in anno. Ora sembrava quasi tutto ai nastri di partenza, a giudicare dagli addetti ai lavori, ma la data di uscita fissata dallo studio - giugno 2019 - forse era troppo ravvicinata e improbabile. Secondo Simon Kinberg, produttore del film, le riprese potrebbero partire a gennaio 2019; questo ha portato la Fox ad annunciare una nuova data di uscita ed ora il cinefumetto debutterà nei cinema statunitensi il 13 marzo 2020.

Molti registi hanno abbandonato il progetto durante la fase di sviluppo e, almeno al momento, è sprovvisto di uno. La sceneggiatura è firmata da Reid Carolin e Joshua Zetumer; Channing Tatum è ancora coinvolto come protagonista e produttore.

Solo qualche ora fa, Kinberg aveva spiegato: “Quando analizzi il personaggio di Gambit, ti accorgi subito che è uno spaccone e un donnaiolo, e sentivamo che questa sua attitudine conduceva direttamente a una commedia romantica. Quando utilizzo il termine commedia romantica, lo uso in maniera molto generica, allo stesso modo in cui fu utilizzato il termine western per descrivere Logan; non è che c’erano dei pistoleri che si davano appuntamento a mezzogiorno in quel film. È solo un’impressione. E l’impressione che dà Gambit è la commedia sexy o romantica. È naturalmente anche un film di supereroi, con eroi e villain contrapposti, come sono tutti i film di questo genere”.