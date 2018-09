Gambit: secondo Simon Kinberg il film sarà una commedia romantica

A quanto pare, nonostante la finalizzazione dell’accordo tra Disney e Fox per l’assorbimento di quest’ultima, il progetto attorno a Gambit con Channing Tatum protagonista è ancora vivo e vegeto.

Tornato sotto i riflettori mediatici anche grazie alla recente diffusione del primo trailer di X-Men: Dark Phoenix, il produttore e regista Simon Kinberg ha aggiornato sul progetto e sul suo sviluppo in pre-produzione, rivelando una direzione di sicuro inaspettata per i fan del personaggio:

“Quando analizzi il personaggio di Gambit, ti accorgi subito che è uno spaccone e un donnaiolo, e sentivamo che questa sua attitudine conduceva direttamente a una commedia romantica”.

Questa è sicuramente una sorpresa per i fan di tutto il mondo e il progetto, rimandato più volte, deve ancora trovare il suo regista, avendo incassato i recenti abbandoni di Doug Liman e Gore Verbinski, tanto per citare i più recenti. Kinberg, tuttavia, assicura che Gambit rimarrà un riconoscibile film degli X-Men:

“Quando utilizzo il termine commedia romantica, lo uso in maniera molto generica, allo stesso modo in cui fu utilizzato il termine western per descrivere Logan; non è che c’erano dei pistoleri che si davano appuntamento a mezzogiorno in quel film. È solo un’impressione. E l’impressione che dà Gambit è la commedia sexy o romantica. È naturalmente anche un film di supereroi, con eroi e villain contrapposti, come sono tutti i film di questo genere”.

Per quanto riguarda le tempistiche della produzione, infine, Kinberg ha aggiunto: “Gambit ha davvero una grande sceneggiatura e l’intenzione è quella di iniziare le riprese all’inizio del prossimo anno”.

Scopriremo solo nei prossimi mesi se il primo film dedicato a Gambit sarà integrato nell’Universo Cinematografico Marvel. Se tutto dovesse andare secondo i piani, l’uscita potrebbe essere programmata per i primi mesi del 2020.