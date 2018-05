Gambit, parla Simon Kinberg: "Le riprese dovrebbero cominciare alla fine dell'estate!"

Giornata a tema Mutanti, oggi, con l'arrivo di Deadpool 2 al cinema, anche se nella notizia in questione torniamo adesso a parlare del tavagliatissimo Gambit con protagonista Channing Tatum, sul quale possiamo riportarvi delle novità uscite direttamente dalla bocca di Simon Kinberg.

Parlando infatti ai microfoni di Variety, il produttore e regista del prossimo X-Men: Dark Phoenix ha avuto modo di discutere proprio di Gambit, rivelando che Tatum e la produzione stanno facendo enormi passi avanti verso l'inizio della riprese.



Queste le sue parole durante l'anteprima mondiale di Deadpool 2 a New York: "Di Gambit abbiamo attualmente una sceneggiatura pronta che amiamo e che anche Channing ama molto. Ci siamo anche incontrati con un gruppo di registi nelle ultime due settimane e speriamo di sceglierne uno nelle prossime due settimane e cominciare a girare il film entro la fine dell'estate". Entro giugno, insomma, potremmo avere il nome del regista di Gambit, ma è comunque bello sapere che esiste una sceneggiatura finita del progetto, perché dà concretezza alla produzione.



Gambit ha una data d'uscita ufficiale fissata dalla Fox per il 7 giugno del 2019, e oltre a Channing Tatum nel cast del film è stato per ora confermata soltanto Lizzy Caplan, ma a questo punto l'estate sarà messaggera quasi certamente messaggera di nomi prima dell'inizio delle riprese.