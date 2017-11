Gambit: Lizzy Caplan è la protagonista femminile del cinefumetto Fox/Marvel

Ormai è ufficiale da tempo: il film dedicato al personaggio di Gambit - uno deglipiù famosi ed amati -, dopo tanti rinvii e false partenze, arriverà a febbraio del 2019.

E con le riprese fissate per il prossimo anno a New Orleans, è ora che iniziamo a sentire parlare di casting. Ad affiancare Channing Tatum, che darà il volto a Remy LeBeau/Gambit nel cinefumetto, potrebbe esserci Lizzy Caplan. L'attrice lanciata al grande pubblico dalla commedia Mean Girls nel 2004, è attualmente in trattative per salire a bordo del progetto. Il ruolo che andrà a ricoprire è ancora top-secret ma secondo i rumor potrebbe trattarsi di Bella Donna Boudreaux, personaggio per cui era stata rumoreggiata in passato anche l'attrice Lea Seydoux.

A dirigere il film ci sarà Gore Verbinski.